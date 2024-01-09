Італія

На англійського півзахисника Семюеля Ілінга розраховують в туринському клубі.

Восени 2020 року академія Ювентуса переманила із Челсі талановитого півзахисника Самюеля Ілінга-Джуніора. Спочатку футболіст пройшов декілька щаблів молодіжної команди Юве, а наприкінці 2022 року був переведений до головного колективу.

За більш як рік він зіграв за "зебр" 28 матчів і відзначився двома голами та трьома асистами. Зокрема, він став автором голу у ворота Салернітани (2:1), який відбувся у 19 турі Серії А.

Керівництво клубу вражене розвитком Семюеля Ілінга-Жуніора і планує запропонувати англійцю новий контракт у найближчі місяці.

Як повідомляє Tuttosport, Ювентус планує зустрітися з оточенням Ілінга-Жуніора найближчими тижнями для обговорення нового контракту. Його поточна угода закінчується влітку 2025 року.

Раніше повідомлялось, що футболіст став трансферною ціллю Тоттенгема.