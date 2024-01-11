Англія

Новини про рак у Свена-Горана Ерікссона шокували його колишній клуб Лестер.

Колишній тренер збірної Англії Свен-Горан Ерікссон повідомив, що йому діагностували рак, через який йому залишилося жити щонайбільше рік. Не залишився осторонь його колишній клуб Лестер. Клуб Чемпіоншипу висловив занепокоєння та підтримав 75-річного шведа.

"Ми всі засмучені новинами про діагноз колишнього тренера Лестера Свена-Горана Ерікссона.

Ми всі з тобою, Свен!", — написали у твіттер Лестера.

Ерікссон відомий в Англії по роботі з національною командою в період з 2001 до 2006 року. Також він тренував Манчестер Сіті, Лестер, Рому, Фіорентину, Бенфіку, Сампдорію, Лаціо, збірну Мексики, Філіппін та Кот-д'Івуару, крім того, китайські клуби Гуанчжоу, Шанхай СІПН і Шеньчжень.

Останнім місцем роботи Ерікссона був Карлстад, де він працював спортивним директором.