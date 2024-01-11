Англія

Головний тренер Фулгема Марку Сілва висловився про поразку від Ліверпуля у першій грі півфіналу Кубка ліги.

У першому півфіналі Кубка Ліги Ліверпуль здолав Фулгем з рахунком 2:1. Після матчу тренер "дачників" Марку Сілва розповів, який момент став переломним в грі.

"Велике розчарування для нас. Ми розмовляли з гравцями перед матчем, як у грудні грали тут, на Енфілді, та програли на останніх хвилинах. Таке може статися у матчах із такими командами на таких стадіонах.

Перший гол Ліверпуля змінив усе у грі. Після пропущеного ми мали зберігати зосередженість і залишатися спокійними, але ми цього не зробили.

Не найкраща наша гра. Ми програли перший раунд і повинні досягти успіху у другому", — сказав тренер "дачників".

Матч-відповідь відбудеться 24 січня.

У фіналі переможець зіграє з сильнішим із пари Челсі — Мідлсбро (перший матч — 0:1).