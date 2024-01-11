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Чергові обіцянки від очільників проєкту.

Генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт вважає, що єврокубки — глухий кут для європейських команд, тим часом як їхній проєкт дасть їм змогу розвиватись і заробляти.

"Які клуби можуть мати причини для того, щоб не брати участь у Суперлізі? Це питання і я часто ставлю: будь ласка, поясніть, що із нинішньої системи потрібно зберегти, бо це важливо для вашого клубу. І по-справжньому чітких відповідей я поки не отримував, тому що за поточної системи єврокубки не пропонують клубам те, що їм потрібно, щоб стати сильнішим та стійкішим у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Клуби виступають у чемпіонатах, які стають менш конкурентоспроможними, тому що виходять на телевізійні ринки, на яких не можуть нав'язати боротьбу, наприклад, АПЛ. Тому їм доводиться сподіватися на єврокубки як другу важливу економічну опору. І нинішня система цього не пропонує, а наша пропонує", – сказав Бернд Райхарт.

Раніше, генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт заявив, що вони легко знайдуть клуби для нового турніру.