Німеччина

Баварія досягла домовленості щодо контракту з Даєром.

Напередодні стало відомо про інтерес мюнхенської Баварії щодо можливості придбання центрального захисника лондонського Тоттенгема Еріка Даєра.

Чутки виявились правдивими, адже це підтверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. До того ж він повідомив, що сьогодні футболіст пройде медогляд в мюнхенському клубі.

Баварія заплатить за 29-річного гравця менш як 4 млн євро, контракт буде підписано до 2025 року з можливістю пролонгації ще на рік.

Даєр у поточному сезоні відіграв чотири матчі (199 хвилин).