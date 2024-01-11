Англія

Французький нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль не потрібен Марселю.

Нове керівництво "манкуніанців" не зацікавлено у продовженні співпраці з 28-річним Антоні Марсьялем, у якого влітку закінчується контракт з клубом.

Раніше з'являлись повідомлення, що у послугах француза зацікавлений Марсель, але інсайдер Фабріціо Романо цю інформацію спростував.

За його даними, керівництво французького клубу не планує підписувати нападника Манчестер Юнайтед.

Цього сезону, Антоні Мартіаль зіграв за Манчестер Юнайтед 19 матчів, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.