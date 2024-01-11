Контракт із 18-річним турком розрахований до 2029 року.
Юнус Емре Конак, ФК Брентфорд
11 січня 2024, 20:50
Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Сівасспора Юнусом Емре Конаком.
Угода з 18-річним турком розрахована до 2029 року. Також у контракті є опція продовження ще на один рік.
Нинішнього сезону Конак провів 17 матчів, у яких зробив одну результативну передачу.
Також додамо, що на рахунку Юнуса вісім поєдинків у складах молодіжних збірних Туреччини.