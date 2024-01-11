Англія

Контракт із 18-річним турком розрахований до 2029 року.

Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Сівасспора Юнусом Емре Конаком.

Угода з 18-річним турком розрахована до 2029 року. Також у контракті є опція продовження ще на один рік.

Нинішнього сезону Конак провів 17 матчів, у яких зробив одну результативну передачу.

Також додамо, що на рахунку Юнуса вісім поєдинків у складах молодіжних збірних Туреччини.