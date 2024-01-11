Англія

Сума трансферу становила 30 мільйонів євро.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Дженоа Раду Дрегушіном.

Угода з 21-річним румуном розрахована до літа 2030 року. У складі "шпор" футболіст виступатиме під шостим номером.

Раніше була інформація, що сума трансферу складе 25 мільйонів євро, а ще 5 млн євро будуть передбачені у якості бонусів.

Enter the Dragusin 🐉 pic.twitter.com/542CGo1hPS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024

Також раніше Тоттенгем оголосив про оренду Джеда Спенса в Дженоа, що також за чутками ЗМІ було частиною угоди по переходу румуна.

Цього сезону Дрегушін провів 21 матч, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.