Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після зимової відпустки.

Півзахисник київського Динамо Назар Волошин прокоментував вихід із відпустки та старт підготовки до другої половини сезону.

"Я був весь час у Києві з дівчиною та собакою. Гуляли містом, дивилися фільми вдома. Так, звісно, я виконував індивідуальну програму.

Окрім того, працював у залі з тренером за індивідуальною програмою. Найбільше прокачував ноги, зокрема стартову швидкість. Почав працювати перед Новим роком, 28 числа

Хочемо підійти до офіційних матчів максимально готовими, у своїх найкращих кондиціях, аби показати гідний результат у другій половині сезону.

Вісім суперників Динамо на зборах. З ким найбільше хочеться зустрітись? Мабуть, з польською Легією", — наводить слова Волошина прес-служба клубу.

Після 14 ігор Динамо набрало 28 очок і посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ.