Німеччина

Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич прокоментував підписання Джейдона Санчо із Манчестер Юнайтед.

Дортмундська Боруссія орендувала до кінця сезону вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо. Наставник команди Едін Терзич вимагає від англійця одразу демонструвати свої найкращі якості.

"Ми готові ще раз дати йому шанс показати, на що він здатний. Але він не має часу на розгойдування. Я не маю цього часу. Ніхто з нас його не має. Неможливо, щоб він приходив сюди та вимагав додаткового часу на адаптацію", — сказав тренер "джмелів".