Англія

Результативний удар аргентинця допоміг "червоним" здолати Фулгем.

Центральний півзахисник Алексіс Мак Аллістер відзначився дебютним голом за Ліверпуль у матчі 14 туру АПЛ проти Фулгема (4:3), який відбувся 3 грудня.

Саме результативний удар 25-річного аргентинця визнали найкращим у турнірі за підсумками місяця, що минув. Мак Аллістер став лише четвертим гравцем "червоних", якому вдалося здобути цю нагороду (раніше перемагали Джордан Гендерсон, Деніел Старрідж і Мохамед Салах двічі).

Гол Мак Аллістера тоді допоміг Ліверпулю вирвати перемогу у Фулгема у видовищній кінцівці матчу.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена найкращого тренера та гравця за підсумками грудня.