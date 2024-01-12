Англія

Чудовий минулий місяць від одноклубника українця Іллі Забарного.

Нападника Борнмута Домініка Соланке визнано найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками грудня. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

У голосуванні за нагороду 26-річний англієць випередив Матеуса Кунью з Вулвергемптона, Мохаммеда Кудуса з Вест Гема, Майкла Олісе з Крістал Пелес, Коула Палмера з Челсі, Маркоса Сенесі з Борнмута, Трента Александера-Арнольда з Ліверпуля та Сон Хин Міна з Тоттенгема.

Минулого місяця Соланке провів шість поєдинків у чемпіонаті Англії, в яких забив шість голів.

Enjoy all six of @domsolanke’s goals in December 👊 pic.twitter.com/isBhnihVwP — Premier League (@premierleague) January 12, 2024

Також зазначимо, що Соланке – перший футболіст в історії Борнмута, який став гравцем місяця в АПЛ.

Після 19 ігор Борнмут, у якому виступає українець Ілля Забарний, набрав 25 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.