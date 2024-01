Нападника Борнмута Домініка Соланке визнано найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками грудня. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

У голосуванні за нагороду 26-річний англієць випередив Матеуса Кунью з Вулвергемптона, Мохаммеда Кудуса з Вест Гема, Майкла Олісе з Крістал Пелес, Коула Палмера з Челсі, Маркоса Сенесі з Борнмута, Трента Александера-Арнольда з Ліверпуля та Сон Хин Міна з Тоттенгема.

Unstoppable in December 🏹



Introducing your @EASPORTSFC Player of the Month… Dominic Solanke! #PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/wzpmiXX3i8