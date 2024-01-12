Англія

Підопічні іспанця посідають друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Унаї Емері, який очолює Астон Віллу, був визнаний найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги у грудні.

Протягом минулого місяця клуб з Бірмінгему здобув 14 очок у семи поєдинках. Зокрема, їм вдалося здолати вдома Манчестер Сіті та Арсенал.

Consecutive home wins against Man City and Arsenal were standout results in another strong month for Unai Emery’s side 💪 pic.twitter.com/wbvWwzkHUU — Premier League (@premierleague) January 12, 2024

Іспанський спеціаліст виграв цю нагороду вдруге у своїй кар'єрі (попередня була у квітні 2023 року). Лише Мартін О'Нілл вигравав її з Астон Віллою більше разів (чотири).

Нагадаємо, сьогодні також назвали гравця місяця в АПЛ за підсумками грудня.