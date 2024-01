Унаї Емері, який очолює Астон Віллу, був визнаний найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги у грудні.

Протягом минулого місяця клуб з Бірмінгему здобув 14 очок у семи поєдинках. Зокрема, їм вдалося здолати вдома Манчестер Сіті та Арсенал.

Consecutive home wins against Man City and Arsenal were standout results in another strong month for Unai Emery’s side 💪 pic.twitter.com/wbvWwzkHUU