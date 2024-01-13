Англія

Цікаве досягнення англійського вінгера.

Лівий вінгер Рахім Стерлінг заробив для своїх команд 26 пенальті у матчах англійської Прем'єр-ліги.

Челсі — Фулгем 1:0 Відео голу та огляд матчу 13.01.2024

У сьогоднішньому матчі проти Фулгема саме 29-річний англієць приніс Челсі удар з 11-метрової позначки, який реалізував Коул Палмер.

Загалом, Стерлінг заробив щонайменше на три пенальті більше, ніж будь-який інший гравець в історії турніру.

Для Челсі цей пенальті став восьмим у сезоні. Три з них були призначені внаслідок фолів проти Стерлінга.