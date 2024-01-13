Англія

Керманич дав свій коментар.

Челсі без Мудрика мінімально обіграв Фулгем. Коментар після гри дав керманич "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Це був дуже важкий матч. Загалом ми заслужили перемогти, ми були кращою командою. Нам дуже потрібні були три бали і якщо мені не зраджує памʼять, то це 4 перемоги поспіль у себе вдома в чемпіонаті".

Про Коула Палмера:

"Йому всього лиш 20 років і це його перший сезон, коли він постійно грає. У нього було чимало моментів проти Мідлсбро, але проблеми з реалізацією можуть ставатись. Ми задоволені його грою.

Дуже важливо не втрачати переможний імпульс. Зараз у нас буде перерва, яка не завадить нашим гравцям. Занадто багато гравців зіграли занадто багато матчів, тому відпочинок буде корисним", — наводить слова Почеттіно BBC.

На Football.ua доступний огляд матчу Челсі — Фулгем.