Англія

Захисник Евертона Віталій Миколенко дав інтерв'ю клубним ЗМІ, в якому розповів про гру в найсильнішій лізі світу.

За два роки в Евертоні Віталій Миколенко провів 70 матчів за клуб. Попри позицію захисника, українець може похвалитись трьома забитими м'ячами, двома з яких Віталій відзначився у цьому сезоні. В інтерв'ю клубним ЗМІ Миколенко розповів про стосунки з головним тренером команди Шоном Дайчем, прокоментував зняття очок та згадав війну в Україні.

"Я старанно працюю на кожному тренуванні. Я пам’ятаю, як у липні я отримав травму, і почав тренуватися з нашими фізіотерапевтами, і я дуже багато працював, щоб повернутися. Кожна сесія була для мене важкою, і зараз я адаптуюся до ліги, що важливо. Я більше звик грати проти найкращих гравців і відчуваю себе впевненіше, коли виходжу на поле".

Про Дайча

"Перші кілька місяців знадобився час, щоб звикнути до нового тренера з новими ідеями та правилами. Це нормально, але тепер кожен розуміє правила і чого він від нас очікує.

Він мало говорить. Він говорить коротко і його легко зрозуміти. Мені це подобається, тому що я знаю, чого він хоче, і він приносить хороший менталітет у роздягальню.

Він сказав мені після гри — я думаю, це був Челсі — що я був приголомшливим. Раніше це було просто: "Все добре" або щось подібне, але для тієї гри він сказав: "Чудово".

Про поточний сезон

"Коли я почув новину про зняття очок, це було важко зрозуміти, але коли справа доходить до тренувального майданчика, я бачу, що всі хочуть здобувати бали й сумлінно над чим працюють. Думаю, після цього ми зрозуміли, що треба працювати в одному напрямку – разом. Я впевнений, що ми можемо уникнути вильоту.

У нас було багато ігор у грудні. Ми добре почали, обігравши Ноттінгем Форест на виїзді, двічі вигравши вдома, а потім перемігши Бернлі".

Про війну в Україні

"Я сподіваюся, що це якнайшвидше закінчиться, тому що це жахливо для всього світу. Я намагаюся забути про війну на полі, тому що це мені не допомагає. Я зосереджуюсь на хороших емоціях і намагаюся посилати хороші меседжі народу України. Якщо я граю добре, я думаю, що це добре для нашої країни".

Раніше повідомлялось, що Рома вивчає можливість трансферу одноклубника Миколенка.