Угоду продовжено на три роки.
Вальдемар Антон (посередині), Штутгарт
14 січня 2024, 14:25
Штутгарт на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з капітаном команди Вальдемаром Антоном.
Нова угода діятиме до 2027 року.
Вальдемар Антон перейшов із Ганновера 96 у Штутгарт у липні 2020 року. У 123 іграх за "швабів" Антон забив три голи та зробив шість асистів. З цього сезону 27-річний футболіст отримав капітанську пов'язку.
Раніше повідомлялось, що Гірассі залишиться в Штутгарті взимку.