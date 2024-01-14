Німеччина

Угоду продовжено на три роки.

Штутгарт на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з капітаном команди Вальдемаром Антоном.

Нова угода діятиме до 2027 року.

Вальдемар Антон перейшов із Ганновера 96 у Штутгарт у липні 2020 року. У 123 іграх за "швабів" Антон забив три голи та зробив шість асистів. З цього сезону 27-річний футболіст отримав капітанську пов'язку.

Раніше повідомлялось, що Гірассі залишиться в Штутгарті взимку.