Англія

Аргентинський наставник Челсі прокоментував прогрес Михайла Мудрика на Стемфорд Брідж.

Керманич Челсі Маурісіо Почеттіно бачить прогрес Михайла Мудрика після трансферу з Шахтаря. Аргентинець вважає, що українець демонструє високий рівень гри.

"Він приєднався до клубу, коли тут було багато проблем і гравці не були у собі впевнені. Молодому хлопцю, який переїхав у нову країну, важко одразу заграти на високому рівні, а ще складніше зробити це, коли за тебе заплатили величезні гроші.

Вболівальники думають, що такі футболісти повинні вирішувати долю матчів самі, але це так не працює. Йому потрібний час для розвитку і він вже почав демонструвати його у цьому сезоні.

Мені здається, що Мудрик грає краще, українець починає адаптуватись до АПЛ і вдосконалюється з кожним матчем", — цитує керманича Челсі Daily Express.

Нещодавно, Мудрика визнали найкращим гравцем 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.