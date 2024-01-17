Англія

"Сині" оцінюють іспанського голкіпера в 20 мільйонів євро.

Голкіпер лондонського Челсі Кепа Аррісабалага поточний сезон проводить на правах оренди в мадридському Реалі, проте навряд чи влітку "вершкові" викуплять іспанця на постійній основі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, враховуючи відсутність пункту про викуп, клуб АПЛ попросить у "вершкових" за повноцінний трансфер 29-річного іспанського воротаря близько 20 мільйонів євро.

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У Мадриді оцінюють потенційний викуп Кепи як малоймовірний, оскільки не готові платити такі кошти за, скоріш за все, переважно запасного воротаря.

Раніше повідомлялося, що інший голкіпер Реала, українець Андрій Лунін, хоче продовжити контракт із мадридським грандом, проте наразі він не отримав пропозиції від "вершкових".