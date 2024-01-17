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Football.ua представляє аналітичний матеріал The Athletic.

Хто є основним воротарем Реала?

Це часте питання останнім часом, а Карло Анчелотті запитують про нього по чотири рази на тиждень. Зіткнувшись із такою ситуацією, італієць відповів на останнє запитання жартом перед фіналом Суперкубка Іспанії проти Барселони.

"Я дякую вам за занепокоєння про те, що я збираюся робити", — сказав він у суботу в Саудівській Аравії. "Але не хвилюйтеся, я щось придумаю".

У неділю Анчелотті замінив Кепу, який припустився кількох помилок у півфіналі проти Атлетіко, на Андрія Луніна, який потім впевнено зіграв проти Барселони. Він зробив кілька важливих сейвів і намагався врятувати свою команду від голу після потужного удару Левандовські зльоту.

Незадовго до перемоги з рахунком 4:1, виступаючи на іспанському ТБ, Анчелотті сказав, що ще до початку Супекубка Іспанії вирішив, хто з воротарів виходитиме на поле в кожному матчі. Він також сказав, що вже запланував, що 24-річний Лунін зіграє в Кубку Іспанії в четвер проти Атлетіко. Але на своїй післяматчевій пресконференції він сказав, що "не пам'ятає, щоб говорив таке", а потім підтвердив, що зіграє Лунін, але й додав, що "в Ла Лізі повернеться Кепа".

Багато ЗМІ та вболівальників сприйняли це як знак того, що Анчелотті вирішив ротувати своїх кіперів у кожному змаганні — 29-річний Кепа гратиме в лізі, а Лунін — у Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів. Італієць дотримувався цієї тактики з Ікером Касільясом та Дієго Лопесом під час свого першого перебування біля керма клубу у 2013-2014 роках, коли Реал виграв свій 10-й титул чемпіона Європи та Кубок Іспанії.

Але зараз це не так — адже твердого рішення про ротацію не ухвалено. Принаймні, на даний момент.

У серпні, після того як було оголошено про перехід Аррісабалаги з Челсі після травми передньої хрестоподібної зв'язки Тібо Куртуа, Анчелотті дав коментар про іспанця й українця: "Вони обидва дуже хороші воротарі, й один, й другий отримуватимуть більше хвилин".

Однак насправді Кепа мав стати воротарем №1 за відсутності Куртуа. Йому гарантували, що так і буде, коли він вів перемовини щодо переходу в Реал із лондонського клубу, внаслідок чого він відмовився від варіанту підписати контракт із мюнхенською Баварією, натомість, коли для нього вже було замовлено приватний літак, щоб відвезти його в Німеччину.

Так все і почалося. Аррісабалага завжди був улюбленцем тренера воротарів Мадрида Луїса Льопіса, який працював із ним у молодіжній академії Атлетіка Більбао. Льопіс також рекомендував підписати його ще кілька років тому, але тодішній тренер Зінедін Зідан не погодився, віддавши перевагу Кейлору Навасу і власному синові Луці, після чого клуб, у підсумку, підписав Тібо Куртуа з Челсі.

Тренерський штаб Реалу нерідко негативно відгукувався про гру Луніна протягом сезону-2022/23, закликаючи підписати воротаря влітку ще до того, як Куртуа отримав травму перед початком сезону. Ходили розмови про можливе підписання Давіда Сорії з Хетафе, але вони ні до чого не призвели.

Аррісабалага перейшов 14 серпня і отримав свій перший шанс у воротах Мадрида наприкінці того ж місяця — у третій грі Ла Ліги в сезоні проти Сельти. Іспанець грав 13 матчів поспіль, але в листопаді отримав м'язову травму, через яку вибув на чотири гри — аж до візиту Гранади на Бернабеу на початку грудня.

Анчелотті сказав, що "якщо Кепа буде здоровий, він зіграє проти Гранади", але він залишився на лавці запасних і в тому матчі, і в наступному проти Бетіса. Відтоді Кепа і Лунін мінялися, зігравши чотири і три матчі відповідно.

Протягом усього цього часу меседжі Анчелотті залишалися неясними. 8 грудня він заявив журналістам, що "можливо, я проведу ротацію воротарів у найближчі кілька тижнів", а дев'ять днів потому підтвердив це, сказавши: "Лунін — один із двох основних воротарів у команді, а іншого звуть Кепа".

Але 20 грудня стався ще один поворот подій, коли Анчелотті сказав: "У мене немає ідеї ротації воротарів. Кепа гратиме завтра, а потім я виберу одного з них із Луніним". Після повернення Реала із зимової перерви він продовжив тримати ситуацію в напрузі: "Я ще не прийняв рішення, тому що вони обидва викликають у мене сумніви".

Використовуючи показник очікуваних голів у ціль (xGOT), який враховує напрямок і кут удару, ми бачимо, що Кепа і Лунін запобігають більше голів, ніж можна було б очікувати від середнього воротаря Ла Ліги. Як видно на карті ударів нижче, Аррісабалага пропустив 11 голів за показником "xGOT пропущених" у 13...

...порівняно з шістьма голами Луніна за 10 пропущених.

Але стилем гри ці два воротарі відрізняються. Лунін набагато частіше грає на виходах, ніж Кепа: українець перехопив 9,6% передач у штрафний майданчик, а Кепа — 1,5% (дві зі 132 (!!!)). Аррісабалага часто виглядав невпевненим у повітрі — наприклад, коли Антоніо Рюдігер забив гол у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіко.

Аррісабалага vs Лунін у цьому сезоні (у всіх турнірах)

КЕПА АРРІСАБАЛАГА АНДРІЙ ЛУНІН 17 Матчей зіграно 11 11 Пропущені голи 7 13.95 Очікувані голи 11.31 71.9 Відсоток сейвів 81.1 0.3 Спіймані м'ячі за 90 хвилин 1.1 0.2 Відбиті удари за 90 хвилин 0.4 24.2 Успішні передачі за 90 хвилин 19.3

Джерела в тренерському штабі, які попросили залишитися невідомими, оскільки у них немає дозволу на коментарі, сказали, що твердого рішення щодо позиції голкіпера до кінця сезону не ухвалено і що вони роблять крок за кроком.

Анчелотті і його команда визнають, що Лунін став кращим, але вони також підкреслюють, що Кепа — чудовий воротар і що він буде відігравати важливу роль протягом наступних кількох місяців. Вони не надали значення його невдалому виступу проти Атлетіко і наголосили, наскільки важлива його гра ногами у плані побудови гри.

Очікується, що контрактні ситуації Кепи та Луніна не стануть вирішальним фактором. Мадридці знають, що підписання влітку іспанця на постійній основі малоймовірне, враховуючи, що Челсі запросить за нього близько €20 млн (£17,2 млн) — суму, яку клуб не став би платити за запасного кіпера.

Тим часом джерела, близькі до Луніна, у якого контракт розрахований до літа 2025 року, кажуть, що українець хоче продовжити угоду, але поки не має пропозиції від Реала.

Поки що боротьба за звання №1 триває.

За матеріалами The Athletic