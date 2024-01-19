Україна

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина поділився враженнями від перших днів зборів у Белеку.

Шахтар проводить збори в Туреччині. Півзахисник команди Єгор Назарина розповів про підготовку до весняної частини сезону.

"Уже п’ятий день зборів, працюємо, готуємося до другої частини сезону. Зранку мали інтенсивні тренування – усі футбольні, з м’ячем. Нам це подобається, бо на зборах так і повинно бути. Тому з позитивом готуємося до другої частини чемпіонату.



Без роботи у фітнес-залі, вважаю, на зборах неможливо, адже це фундамент, який закладається в міжсезоння. Тому, звісно, багато працюємо у залі, тренуючи весь корпус, ноги, руки й усе інше.



Подобається, що всі вправи тренувальні спрямовані на те, як ми хочемо грати у футбол. Це дуже цікаво. Ми завжди працюємо з м’ячем. Інтенсивні тренування, але все з м’ячем – це, у першу чергу, дуже цікаво футболістам, хоча й нелегко, але, повторюся, подобається, тому працюємо з позитивом.



Фізична форма ще не оптимальна, звісно, тому що це лише п’ятий день зборів. Гадаю, ближче до їх завершення ми всі перебуватимемо в оптимальній формі. А почуваюся чудово, тренування подобаються, усе добре!



Мати два тренування на день, ранком прокидатися. Коли один-два дні, то це нормально, а коли вже тиждень, то трохи набридає. Це найважче.



Вільного часу небагато, розпорядок дуже насичений, адже тренування двічі на день. Коли по одному заняттю, то, звісно, приділяємо увагу відновленню, маючи все для цього: сауни, басейни, також з нами працюють масажисти. Усе на найвищому рівні", — сказав футболіст.

Шахтар оголосив про запрошення двох нових тренерів до штабу.