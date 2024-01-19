Іспанія

Захисник Барселони Жюль Кунде прокоментував невтішні результати команди.

Напередодні Барселона у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії в гостях здобула вольову перемогу над командою із третього дивізіону Уніоністасою де Саламанкою з рахунком 3:1. А перед цим ганебно поступилась Реалу в фіналі Суперкубка Іспанії (1:4).

Один з авторів вчорашньої перемоги в Саламанці Жюль Кунде вважає, що за невтішні результати відповідальність несе не тільки тренер.

"Можна багато говорити про тренера, але на поле виходять футболісти.

Коли бувають погані результати, це, звісно, і наша вина. Проти Уніоністасу ми мали реагувати. Ця гра була важливою", – сказав захисник в інтерв'ю Movistar.

Вашій увазі огляд матчу Уніоністас де Саламанка — Барселона.