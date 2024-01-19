Тренер прокоментував чудові виступи гравця.
Еміль Сміт-Роу - Getty Images
19 січня 2024, 18:57
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета розповів стосовно нинішньої гри Еміля Сміт-Роу.
"Я дуже щасливий, що Еміль є у нашій команді. Він на правильній траєкторії руху до регулярної практики у клубі. Він дуже добре грає і добре тренується".
В одне з трансферних вікон англійський півзахисник хотів піти з Арсеналу, але наразі вирішив продовжити виступи у клубі. Також лондонський колектив цікавиться Георгієм Судаковим.
Цього сезону він провів 12 матчів та віддав 1 асист.