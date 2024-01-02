Арсенал може відкликати Тірні з оренди цієї зими

Клуб сподівається дати можливість гравцю отримувати більше ігрової практики.
Кіран Тірні - Getty Images
02 січня 2024, 21:56
Арсенал може відкликати Кірана Тірні з оренди у Реал Сосьєдаді - повідомляє The Daily Express.
Колектив Мікеля Артети може дати йому можливість більшої ігрової практики через відсутність варіантів на позиції лівого захисника.
Олександр Зінченко нещодавно отримав травму гомілки, а Юррієн Тімбер і Такехіро Томіясу будуть недоступні в найближчі тижні.
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Цього сезону він провів 11 матчів в усіх можливих турнірах і віддав 1 асист.