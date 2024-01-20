Англія

Колишній співробітник передрікає великі неприємності чемпіонам Англії.

Англійська Прем’єр-ліга на тлі зростання капіталізації клубів вирішила навести лад у дотриманні ними фінансових правил, жертвою чого вже став Евертон, а незабаром до нього може доєднатись і Ноттінгем Форест.

Однак на цих двох проблемних клубах розслідування не обмежується, і вже незабаром санкції можуть торкнутись чинних чемпіонів країни, Манчестер Сіті.

Щодо "містян" було порушено справу ще рік тому, і відтоді триває розгляд усіх аспектів можливих зловживань.

Тим часом один із колишніх фінансових радників клубу з Манчестера, який побажав не розголошувати власних даних, зробив передбачення щодо того, із чим доведеться зіштовхнутись клубу, якщо його провину буде доведено.

"Не може бути сумнівів у тому, що, якщо всі ці звинувачення, які були висунуті раніше, будуть у підсумку доведені, це закінчиться, як мінімум, вильотом клубу з англійської Прем’єр-ліги.

Існує припущення про можливу змову, яка тривала впродовж, фактично, десятирічного періоду.

Якщо це буде доведено, покарання буде дуже серйозним. Ніхто з цим не буде сперечатись. Манчестер Сіті розуміє, я вас у цьому можу запевнити, що це — звинувачення найсерйознішого характеру", — заявив колишній співробітник клубу.

Тим часом ми розглянули, які саме вимоги висуваються до клубів щодо дотримання фінансових правил АПЛ.