Англія

31-річний малієць — головна мета саудівського клубу.

Вінгер Евертона Абдулай Дукуре може продовжити свою кар'єру у Саудівській Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного малійця зацікавлений Аль-Іттіфак.

Дукуре — головна мета саудівського клубу в зимове трансферне вікно після відходу Джордана Гендерсона в Аякс.

Зазначається, що переговори будуть дуже складними, оскільки "іриски" вважають Абдулая ключовим гравцем своєї команди, незважаючи на те, що він часто потрапляє до лазарету.

Наразі Дукуре є головним бомбардиром Евертона — на його рахунку шість голів та один асист у 21 матчі.