Англія

Обидва футболісти отримали травми у грудні минулого року.

Відразу два захисники Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр та Люк Шоу відновилися після травм. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, обидва футболісти отримали травми у грудні — Гаррі у матчі проти Баварії у Лізі чемпіонів, а Люк на тренуванні.

Магвайр та Шоу вже розпочали тренування у загальній групі команди Еріка тен Гага.

Цього сезону Магвайр провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист. На рахунку Шоу 10 ігор та одна результативна передача.

Свій наступний матч МЮ проведе проти Ньюпорта у Кубку Англії. Гра відбудеться 28 січня.