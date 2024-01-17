Орендна угода розрахована до кінця сезону та має опцію викупу для "орлів".
Альваро Фернандес, ФК Бенфіка
17 січня 2024, 13:29
Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із лівим захисником Манчестер Юнайтед Альваро Фернандесом.
Орендна угода з 20-річним іспанцем розрахована до кінця нинішнього сезону і включає опцію викупу для "орлів".
Також наголошується, що викуп стане обов'язковим, якщо Фернандес проведе 50% матчів у стартовому складі.
Крім цього, "червоні дияволи" отримають право на першочерговий зворотній викуп або отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.
У першій половині сезону Фернандес виступав за Гранаду, де провів 14 матчів.