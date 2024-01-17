Португалія

Орендна угода розрахована до кінця сезону та має опцію викупу для "орлів".

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із лівим захисником Манчестер Юнайтед Альваро Фернандесом.

Орендна угода з 20-річним іспанцем розрахована до кінця нинішнього сезону і включає опцію викупу для "орлів".

Також наголошується, що викуп стане обов'язковим, якщо Фернандес проведе 50% матчів у стартовому складі.

Крім цього, "червоні дияволи" отримають право на першочерговий зворотній викуп або отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.

У першій половині сезону Фернандес виступав за Гранаду, де провів 14 матчів.