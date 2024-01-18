Іспанія

Це вже третій зимовий новачок для іспанського клубу.

Вінгер Манчестер Юнайтед Матео Мехія став гравцем Севільї, повідомляє прес-служба "нервіонців".

Угода з 20-річним колумбійцем розрахована до 2026 року. Інші деталі угоди не розголошуються.

Мехія є вихованцем Сарагоси. У 2019 році він вирушив до академії "червоних дияволів", де виступав за молодіжні команди.

У нинішньому сезоні Мехія провів 12 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Зазначимо, що це вже третій новачок Севільї у зимове трансферне вікно – до цього команду поповнили Ганнібал Межбрі та Люсьєн Агуме.