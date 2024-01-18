Це вже третій зимовий новачок для іспанського клубу.
Матео Мехія, ФК Севілья
18 січня 2024, 16:44
Вінгер Манчестер Юнайтед Матео Мехія став гравцем Севільї, повідомляє прес-служба "нервіонців".
Угода з 20-річним колумбійцем розрахована до 2026 року. Інші деталі угоди не розголошуються.
Мехія є вихованцем Сарагоси. У 2019 році він вирушив до академії "червоних дияволів", де виступав за молодіжні команди.
У нинішньому сезоні Мехія провів 12 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.
Зазначимо, що це вже третій новачок Севільї у зимове трансферне вікно – до цього команду поповнили Ганнібал Межбрі та Люсьєн Агуме.