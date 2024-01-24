Клуб має багато пошкоджень у центрі оборони.
Йерсон Москера - Getty Images
24 січня 2024, 17:35
Вільярреал оформив трансфер Йерсона Москери з Вулвергемптона в якості орендної угоди до наступного літа - повідомляє офіційний сайт клубу.
У центрі захисту команди є деякі нюанси з пошкодженнями, які отримували Рауль Альбіоль та Аїсса Манді, що змусило купляти Еріка Баї в Манчестер Юнайтед, тому Йерсон може допомогти створити глибину на даній позиції у команді.
Москера є гравцем Вулвергемптона з 2021 року, але не отримує багато ігрових хвилин через високу конкуренцію у англійському клубі.
Цього сезону 22-річний гравець не провів жодного матчу.