Англія

Клуб має багато пошкоджень у центрі оборони.

Вільярреал оформив трансфер Йерсона Москери з Вулвергемптона в якості орендної угоди до наступного літа - повідомляє офіційний сайт клубу.

У центрі захисту команди є деякі нюанси з пошкодженнями, які отримували Рауль Альбіоль та Аїсса Манді, що змусило купляти Еріка Баї в Манчестер Юнайтед, тому Йерсон може допомогти створити глибину на даній позиції у команді.

Москера є гравцем Вулвергемптона з 2021 року, але не отримує багато ігрових хвилин через високу конкуренцію у англійському клубі.

Цього сезону 22-річний гравець не провів жодного матчу.