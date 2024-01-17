Англійський форвард чекає, коли прийдуть та заплатять Брентфорду "необхідні гроші".
Айвен Тоуні, Getty Images
17 січня 2024, 19:27
Напередодні стало відомо про те, що нападник збірної Англії та Брентфорда Айвен Тоуні офіційно відбув свій восьмимісячний термін дискваліфікації за порушення правил участі в нелегальних азартних іграх та незабаром повернеться на футбольне поле.
27-річний англійський форвард дав своє перше інтерв'ю після дисциплінарного бану, прямо підтвердивши своє бажання найближчим часом вирушити на підвищення до іншої команди.
"Очевидно, що я хочу грати за топ-клуб і боротися за титули, це правда. Якби зараз прийшов клуб платив необхідні гроші, тоді... хто знає...
У січні або коли настане відповідний для цього час, я буду готовий. Зараз я хочу насолоджуватися і грати зараз", — сказав Айвен Тоуні в інтерв'ю для Sky Sports.
Раніше повідомлялося, що головними претендентами на підписання Айвена Тоуні були Арсенал та Челсі. Щодо суми, яку Брентфорд хотів виручити за продаж свого головного бомбардира, то мова в пресі йшла про цифри від 80 до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
Головний тренер "бджіл" Томас Франк, у свою чергу, раніше заявив, що щонайменше до кінця поточного сезону Тоуні продовжуватиме виступати за його команду.