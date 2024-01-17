Англія

Англійський форвард чекає, коли прийдуть та заплатять Брентфорду "необхідні гроші".

Напередодні стало відомо про те, що нападник збірної Англії та Брентфорда Айвен Тоуні офіційно відбув свій восьмимісячний термін дискваліфікації за порушення правил участі в нелегальних азартних іграх та незабаром повернеться на футбольне поле.

27-річний англійський форвард дав своє перше інтерв'ю після дисциплінарного бану, прямо підтвердивши своє бажання найближчим часом вирушити на підвищення до іншої команди.

"Очевидно, що я хочу грати за топ-клуб і боротися за титули, це правда. Якби зараз прийшов клуб платив необхідні гроші, тоді... хто знає...

У січні або коли настане відповідний для цього час, я буду готовий. Зараз я хочу насолоджуватися і грати зараз", — сказав Айвен Тоуні в інтерв'ю для Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що головними претендентами на підписання Айвена Тоуні були Арсенал та Челсі. Щодо суми, яку Брентфорд хотів виручити за продаж свого головного бомбардира, то мова в пресі йшла про цифри від 80 до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Головний тренер "бджіл" Томас Франк, у свою чергу, раніше заявив, що щонайменше до кінця поточного сезону Тоуні продовжуватиме виступати за його команду.