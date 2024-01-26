Англія

Клуб хоче виконати даний трансфер у чемпіонат Англії.

Вест Гем зробив пропозицію щодо півзахисника Валентина Карбоні, який грає в оренді у Монці, але Інтер категорично відмовився - повідомляє Tutto Mercato Web.

Цієї зими лондонський колектив готовий був заплатити 11 мільйонів євро, втім італійський гранд в майбутньому розраховує на Карбоні.

Контракт Валентина розрахований до літа 2028 року і наступного літа має завершити оренду в Монцу.

Цього сезону 18-річний гравець провів 15 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 3 асисти.