Борнмут — Свонсі 5:0 Відео голів та огляд матчу 25.01.2024

Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 25 січня 2024 року, 21:45.

У рамках 1/16 Кубка Англії Борнмут на своєму полі приймав Свонсі. У стартовому складі господарів вийшов українець Ілля Забарний.

Господарі не залишили жодного шансу валлійцям, забивши в їхні ворота п'ять м'ячів. Ще в першому таймі "вишні" розбили суперника, а друга половина зустрічі пройшла без голів. 5:0.

Борнмут – Свонсі 5:0

Голи: Келлі (7), Скотт (10), Сіністерра (14), Брукс (35), Соланке (44). Борнмут: Траверс — Гілл (Кілкенні, 57), Забарний, Сенесі, Келлі (Керкез, 46) — Кук, Крісті — Брукс (Таверньє, 71), Скотт (Саді, 83), Сіністерра — Соланке (Мур, 46). Свонсі: Фішер — Ешбі (Паттерсон, 77), Вуд, Нотон, Гамфріс — Граймс, Аллен (Купер, 68), Фултон — Каллен (Лісса, 76), Єйтс, Патіно (Боласі, 57). Попередження: Соланке (45), Скотт (79) — Вуд (6), Ешбі (63), Аллен (66), Фултон (76).