football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР

  • Англія

    26 січня 2024, 08:34

    Борнмут — Свонсі 5:0 Відео голів та огляд матчу 25.01.2024

    Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 25 січня 2024 року, 21:45.

    Борнмут - Свонсі, GETTY IMAGES
    Борнмут - Свонсі, GETTY IMAGES 26 січня 2024, 08:34

    У рамках 1/16 Кубка Англії Борнмут на своєму полі приймав Свонсі. У стартовому складі господарів вийшов українець Ілля Забарний.

    Господарі не залишили жодного шансу валлійцям, забивши в їхні ворота п'ять м'ячів. Ще в першому таймі "вишні" розбили суперника, а друга половина зустрічі пройшла без голів. 5:0.

     

    Борнмут – Свонсі 5:0
    Голи: Келлі (7), Скотт (10), Сіністерра (14), Брукс (35), Соланке (44). 

    Борнмут: Траверс — Гілл (Кілкенні, 57), Забарний, Сенесі, Келлі (Керкез, 46) — Кук, Крісті — Брукс (Таверньє, 71), Скотт (Саді, 83), Сіністерра — Соланке (Мур, 46).

    Свонсі: Фішер — Ешбі (Паттерсон, 77), Вуд, Нотон, Гамфріс — Граймс, Аллен (Купер, 68), Фултон — Каллен (Лісса, 76), Єйтс, Патіно (Боласі, 57). 

    Попередження: Соланке (45), Скотт (79) — Вуд (6), Ешбі (63), Аллен (66), Фултон (76). 

    КОМАНДИ

    Команди

    Борнмут Свонсі

    читайте також

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Легенда / Фото: Getty Images

    Віталій Пасічний

    24 января 2024Iкона. Чим Луїджі Ріва увійшов в історію футболу
    Олександр Зінченко, gettyimages

    Чтиво

    23 января 2024"Кожен з українським паспортом має зробити все можливе, щоб перемога була набагато ближчою": Зінченко — про Україну, Артету та власну форму
    Кевін, Шахтар

    Чтиво

    23 января 2024ТОП-10 трансферів тижня: Кевін в Шахтарі, чергова оренда Лонвейка, Перішич повернувся в Хайдук
    Фото: The Athletic

    Чтиво

    23 января 2024Чи може різниця в зарплаті стати причиною напруження в роздягальні?
    Getty Images

    Іспанія

    22 января 2024"Довбик посуває Беллінгема й роздягає Рамоса, він — звір у людській подобі"

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    22 января 2024"Баварія в курсі, що Лунін грає не за Боруссію Дортмунд?": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    КЕПА ТА ЛУНІН, GETTY IMAGES

    Чтиво

    17 января 2024Перший номер Реала: Лунін чи Кепа?
    Фото: Colin McPherson / Getty Images

    Англія

    16 января 2024Правила фінансового фейр-плей АПЛ: скільки клуби можуть витрачати та які покарання можливі

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    15 января 2024"Роналду може стати дублером Бєсєдіна". Найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Тодд Боулі, gettyimages

    Чтиво

    12 января 2024Челсі та ФФП: чому головні марнотрати Прем’єр-ліги вважають, що дотримувалися правил
    Український Футбол - Getty Images

    Роман Котляр

    11 января 2024Можливі варіанти подальшого розвитку українського футболу

    Франц Беккенбауер, Getty Images

    Правила життя

    09 января 2024Франц Беккенбауер. Правила життя

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    08 января 2024"Вилучення Грінвуда за суперечки? Ну все, через півроку вони з арбітром одружаться". Найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Віктор Циганков та Артем Довбик, ФК Жирона

    Роман Котляр

    06 января 2024Від Жирони до Кривбасу: головні приємні несподіванки 2023 року
    Баєр Леверкузен - Getty Images

    Роман Котляр

    05 января 2024Підсумки 2023 року в Німеччині: чудовий Баєр, безлад в Боруссії Дортмунд та інші

    Колаж GOAL.com

    Чтиво

    05 января 2024ТОП-10 найкращих трансферів 2023 року
    колишні тренери Шахтаря та Динамо / колаж Василь Войтюк

    Ілля Береза

    04 января 2024П’ять найбільших провалів українського футболу у 2023 році
    Getty Images

    Україна

    03 января 2024П’ять найбільших перемог українського футболу у 2023 році
    Колаж Василя Войтюка

    Чтиво

    02 января 2024ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок

    Довбик і Циганков мають вивести збірну на Євро і виграти Ла Лігу / колаж Василь Войтюк

    Чтиво

    01 января 2024Україна на ЄВРО-2024, трофей Довбика та Циганкова і новий чемпіон АПЛ: найбільш очікувані події 2024 року

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    01 января 2024"Кукурузник Минаю вивантажив пестициди, завантажив агента і вже прямує до Парижа за Мбаппе". Найкращі коментарі тижня на Football.ua🎅

    ПІДСУМКИ

    31 декабря 2023Найпопулярніші матеріали Football.ua у 2023 році
    Динамівці цього сезону розчаровували багато, але навіть у цьому рейтингу вони не лідери / Фото: ФК Динамо

    Віталій Пасічний

    30 декабря 2023Головні провали поточного сезону УПЛ
    Реал Мадрид - Getty Images

    Роман Котляр

    28 декабря 2023Підсумки 2023 року в Іспанії: блискуча гра Атлетіко, неймовірний прогрес від Жирони та інші

    Колос виховав чергового топ-воротаря / Фото: ФК Колос

    Віталій Пасічний

    27 декабря 2023Суперсаб із Руху, оболонський Варді, черговий топ-воротар із Полтави: головні відкриття сезону УПЛ

    Стрічка новин

    Англія. Новини

    Англія. Прем'єр-ліга

    # 26 січня 2024 І О
    1 Ліверпуль Ліверпуль 21 48
    2 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 20 43
    3 Арсенал Арсенал 21 43
    4 Астон Вілла Астон Вілла 21 43
    5 Тоттенгем Тоттенгем 21 40
    6 Вест Гем Вест Гем 21 35
    7 Брайтон Брайтон 21 32
    8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 32
    9 Челсі Челсі 21 31
    10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 29
    11 Вулвергемптон Вулвергемптон 21 29
    12 Борнмут Борнмут 20 25
    13 Фулгем Фулгем 21 24
    14 Брентфорд Брентфорд 20 22
    15 Крістал Пелес Крістал Пелес 21 21
    16 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 21 20
    17 Евертон Евертон 21 17
    18 Лутон Таун Лутон Таун 20 16
    19 Бернлі Бернлі 21 12
    20 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 21 10

    детальна таблиця

       