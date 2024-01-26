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Підсумки першого спарингу на зимових зборах підвів форвард Дніпра-1 Олександр Філіпов.

25 січня відбувся товариський матч між командами Дніпро-1 та Штурм Грац. Гра завершилася перемогою австрійського клубу з рахунком 2:1. Після гри нападник дніпрян Олександр Філіппов розповів, як триває підготовка до весняної частини сезону.

"Помітно, що Штурм дуже гарна команда – молода і мобільна. Також відчутно і те, що вони вже готові до свого чемпіонату, адже більше часу провели на зборах і знаходиться на фінішній прямій. Ми ж тільки почали наші збори, тому знаходимося на різних полюсах підготовки, тим більше, що ми граємо під навантаженнями.

Збори є збори, і ми розуміємо, що все це треба робити. Сьогодні ми зіграли по 45 хвилин, отримали знову таки навантаження. Щось виходило, щось ні, але вважаю, що з кожним контрольним матчем ми будемо набирати кондиції й підходити до більш оптимальної форми.

Наскільки важко було витримати 45 хвилин досить інтенсивної гри? У порівнянні з тим, що постійно граємо по 90 хвилини, а сьогодні провели тайм, то отримали непогане навантаження. Але ж усі повинні розуміти, що ми не грали півтора місяця з останнього матчу у чемпіонаті, тому потрібно було трішки налагодити зв’язки, знову відчути один одного. Думаю, що все це піде нам на користь.

Як триває робота на зборі? З ранку у нас важка робота на піску, можливо, вона на всім подобається. Там виконуємо різні вправи: біг, естафети, але ми усі професіонали й розуміємо, що все це потрібно робити, щоб у кращій формі підійти до другого етапу чемпіонату. А вже у вечорі ми працюємо на стадіоні, де хороше поле, тому умови у нас гарні для всього", — підсумував Філіппов.

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