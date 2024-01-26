Німеччина

Деталі угоди не розголошуються.

Фрайбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із лівим захисником Падерборна Флорентом Муслією.

Деталі угоди із 25-річним косоваром не розголошуються. За даними ЗМІ, сума трансферу становила один мільйон євро.

Цього сезону Муслія провів 19 матчів у другій Бундеслізі, де забив дев'ять голів та віддав шість гольових передач.

Раніше Муслія викликався до молодіжних збірних Німеччини, але потім футболіст вирішив виступати за національну команду Косова.

Після 18 турів Фрайбург набрав 28 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Бундесліги.