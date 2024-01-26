Іспанія

Бразильський захисник поділився своїми думками про матч з Атлетіко.

Захисник Севільї Маркао незадоволений непризначеним пенальті у чвертьфінальному матчі Кубка Іспанії з мадридським Атлетіко (0:1).

"Складна гра. У грі сталося багато всього. Ми були набагато більш зосереджені, більше бігали, хотіли більшого, і це було найголовніше.

Але у грі сталося багато всього. Якщо я скажу те, що думаю, то буду дискваліфікований на два чи три місяця. Тому я волію нічого не говорити. Ми просто йдемо далі", — наводить слова Маркао Sport.es.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Севілья.