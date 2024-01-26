Клуб хоче оформити трансфер гравця англійського гранду.
Амад Діалло - Getty Images
26 січня 2024, 15:57
Сандерленд може оформити трансфер Амада Діалло з Манчестер Юнайтед - повідомляє журналіст Екрем Конур.
Минулого року Амад був у складі команди в оренді, де зміг демонструвати хороші виступи у колективі з Чемпіоншипа, але літом 2023 року відправився до англійського гранду.
У Манчестер Юнайтед вінгеру не вдається грати достатньо регулярно, тому Діалло може відправитися до іншого клубу.
Цього сезону 21-річний гравець провів 1 матч.