Англія

Клуб хоче оформити трансфер гравця англійського гранду.

Сандерленд може оформити трансфер Амада Діалло з Манчестер Юнайтед - повідомляє журналіст Екрем Конур.

Минулого року Амад був у складі команди в оренді, де зміг демонструвати хороші виступи у колективі з Чемпіоншипа, але літом 2023 року відправився до англійського гранду.

У Манчестер Юнайтед вінгеру не вдається грати достатньо регулярно, тому Діалло може відправитися до іншого клубу.

Цього сезону 21-річний гравець провів 1 матч.