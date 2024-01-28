Англія

Розкрилися цікаві деталі непростого періоду стосунків Ліверпуля та Юргена Клоппа.

В п'ятницю футбольний світ шокувала новина про те, що по закінченню сезону Юрген Клопп залишить Ліверпуль, попри чинний контракт до 2026 року.

Як з'ясувалось, ера німецького тренера в мерсисайдському клубі могла закінчитись раніше. За словами журналіста Джонатана Норткрофта з Times, Клопп був близький до того, щоб залишити клуб в середині минулого сезону, коли команда мала проблеми з результатами.

Проте німець залишився в Ліверпулі. Переконала його переглянути своє рішення дружина Уллі. Клопп передумав йти й почав роботу над так званим проєктом "Ліверпуль 2.0".

Раніше, Клопп заявив, що не буде працювати з жодним англійським клубом.