Завершилися ще два поєдинки 22 туру чемпіонату Італії.
Монца - Сассуоло, Getty Images
28 січня 2024, 18:13
У рамках двадцять другого туру італійської Серії А-2023/24 відбулися ще два матчі: Монца приймала Сассуоло, а Фрозіноне гостював у Верони.
Гол Кольпані у першому таймі дуелі Монци та Сассуоло виявився вирішальним.
Монца — Сассуоло 1:0
Гол: Кольпані, 31
Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Марі, Кальдірола (Іццо, 87) — Бірінделлі, Акпа-Акпро (Бондо, 46), Пессіна (Беттелла, 88), Куррія — Кольпані (Дзербін, 77), Карбоні (Джурич, 57) — Мота
Сассуоло: Консільї — Педерсен, Руан, Феррарі, Дойг (Конрадсен Сейде, 90+1) — Болока (Ліпані, 78), Енріке — Кастільєхо (Мулатьєрі, 46), Торстведт (Вольпато, 72), Лор'єнте (Віті, 46) — Пінамонті
Попередження: Акпа-Акпро — Енріке, Педерсен
Верона та Фрозіноне обмінялися голами, не виявивши сильнішого.
Верона — Фрозіноне 1:1
Гол: Суслов, 45+3 (пен.) — Жорже, 58
На 37-й хвилині Дуда не реалізував пенальті (голкіпер)
Верона: Монтіпо — Чачуа, Давідович, Маньяні, Кабаль (Вінагре, 89) — Дуда (Сілва, 81), Сердар (Тавшан, 63) — Фолоруншо, Суслов, Лазович (Анрі, 63) — Нослін (Крус, 81)
Фрозіноне: Тураті — Джеллі, Околі, Романьйолі, Брешианіні — Барренечеа, Бурабія (Геджеміс, 46), Арруї (Рейнір, 82) — Суле (Монтерісі, 90), Жорже (Шеддіра, 82), Сек (Маццітеллі, 70)
Попередження: Сердар, Кабаль — Арруї, Маццітеллі