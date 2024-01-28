Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 28 січня 2024 року, 13:30.

У рамках двадцять другого туру італійської Серії А-2023/24 Дженоа приймала Лечче на Стадіо Луїджі Ферраріс та здобула вольову перемогу 2:1.

Руслан Маліновський відіграв весь матч та отримав пристойну оцінку від статистичних порталів — 7.3.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Лечче в 22 турі італійської Серії A-2023/24:

Дженоа — Лечче 2:1

Голи: Ретегі, 70, Екубан, 76 — Крстович, 31

На 18-й хвилині Крстович не реалізував пенальті (голкіпер)

Дженоа: Мартінес — Вольякко (Маттурро, 90+4), Бані, Васкес — Де Вінтер, Торсбі (Сабеллі, 46), Маліновський, Стротман, Спенс (Екубан, 46) — Ретегі (Богінен, 90+1), Гудмундссон

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло (П'єротті, 90+1) — Каба (Гонсалес, 90+1), Рамадані, Уден (Рафья, 73) — Альмквіст, Крстович (Пікколі, 64), Сансоне (Банда, 64)

Попередження: Крстович, Рамадані