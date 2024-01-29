Англія

Англійський футболіст міг перебратись в Мюнхен.

В середині літа захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер був близький до того, щоб приєднатися до Баварії. Але цей перехід не відбувся, а на початку осені футболіст продовжив контракт з Ман Сіті.

Вокер розповів, чому з'явились чутки про трансфер в Баварію та з якої причини він не відбувся.

"Чи хотів я залишити Сіті? Звісно, ні. На цю мить ми найкраща команда у світі. Але це був шанс втекти від Англії та її ЗМІ.

Я був дуже близький до переходу. Ми вели розмови. Баварія — великий клуб, але врешті я не зміг піти.

Гвардіола? Він не знав, що відбувається. Я не можу не віддячити йому за розуміння та віру, яку він виявляв до мене протягом чотирьох років", — цитує англійця Allfootball.

Зазначимо, що Кайл Вокер виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року.