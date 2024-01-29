Гравцю пророкували велике майбутнє в Європі, але він обрав США.
Петар Муса, Getty Images
29 січня 2024, 10:58
Американський футбольний ринок не стоїть на місці та поступово набуває конкурентної сили.
Саме тому місцеві клуби вже можна побачити не просто в якості донорів для європейських колективів у плані підготовки виконавців, а й як повноправних гравців трансферного ринку.
У контексті хорватського нападника лісабонської Бефіки Петара Муса цей факт знайшов яскраве підтвердження.
25-річному виконавцю колись пророкували велике майбутнє, тому "орли" інвестували в нього 5,5 млн євро влітку 2022 року під час трансферу з Боавішти.
У підсумку, Бенфіка знову вийшла в "плюс", але не в такий суттєвий, на який розраховувала.
10 млн євро + 3 млн євро у вигляді бонусів — такою була остаточна пропозиція американського Далласа щодо Муси, коли клуб із МЛС домовився про трансфер футболіста.
Медогляд заплановано на початку цього тижня.
У цьому сезоні Петар відіграв 25 матчів, забив шість голів та віддав дві гольові передачі.
За його плечима досвід підготовки в Драговоляці, Загребі, Інтері Запрешич, празькій Славії та "дорослі" виступи за Вікторію Жижков, Слован Ліберец та берлінський Уніон.