Северная Америка

Гравцю пророкували велике майбутнє в Європі, але він обрав США.

Американський футбольний ринок не стоїть на місці та поступово набуває конкурентної сили.

Саме тому місцеві клуби вже можна побачити не просто в якості донорів для європейських колективів у плані підготовки виконавців, а й як повноправних гравців трансферного ринку.

У контексті хорватського нападника лісабонської Бефіки Петара Муса цей факт знайшов яскраве підтвердження.

25-річному виконавцю колись пророкували велике майбутнє, тому "орли" інвестували в нього 5,5 млн євро влітку 2022 року під час трансферу з Боавішти.

У підсумку, Бенфіка знову вийшла в "плюс", але не в такий суттєвий, на який розраховувала.

10 млн євро + 3 млн євро у вигляді бонусів — такою була остаточна пропозиція американського Далласа щодо Муси, коли клуб із МЛС домовився про трансфер футболіста.

Медогляд заплановано на початку цього тижня.

У цьому сезоні Петар відіграв 25 матчів, забив шість голів та віддав дві гольові передачі.

За його плечима досвід підготовки в Драговоляці, Загребі, Інтері Запрешич, празькій Славії та "дорослі" виступи за Вікторію Жижков, Слован Ліберец та берлінський Уніон.