Англія

Лазарет "синіх" порожніє перед важливим матчем Прем'єр-ліги.

Нападник лондонського клубу Челсі Крістофер Нкунку відновився після травми та у загальній групі готується до матчу 22 туру АПЛ проти Ліверпуля.

Нагадаємо, Нкунку не з'являвся на полі з 31 грудня через пошкодження стегна. Незадовго до того француз відновлювався від травми протягом п'яти місяців. Гюсто отримав м'язову травму 13 січня, у матчі АПЛ із Фулгемом (1:0).

Нагадаємо, поєдинок Ліверпуль — Челсі відбудеться у цю середу, 31 січня, на стадіоні Енфілд. Початок зустрічі — о 22:15.

Слідкувати на перебігом матчу можна в онлайн-трансляції на Football.ua.