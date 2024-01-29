Англія

Стала відома кадрова ситуація у команді Мікеля Артети.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів про кадрову ситуацію у клубі перед матчем англійської Прем'єр-ліги проти Ноттінгема Фореста.

"Нам потрібно ухвалити кілька пізніх рішень. Парті не буде одним із них, але у нас є кілька гравців, у яких виникли проблеми після останнього матчу. Ще не маємо впевненості щодо деяких футболістів.

Парті зараз поза складом. Ми хочемо, щоб всі були доступними, а Парті топ-гравець, справді важливий, але зараз не готовий грати. Подивимося, чи буде він готовий зіграти з Ліверпулем.

Щодо Райса ще ухвалюватимемо рішення. Він виконав певну роботу, і частину її пропустив. Сподіваюся, з ним все буде гаразд. Габріел теж серед тих, хто під питанням", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Ноттінгем Форест — Арсенал відбудеться завтра, 30 січня, о 21:30 за київським часом.

Раніше іспанський фахівець заявив, що не збирається залишати Арсенал наступного літа.