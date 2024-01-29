Англія

Іспанський фахівець очікувано не збирається залишати Арсенал наступного літа.

Напередодні іспанське видання Diario Sport повідомило про те, що Мікель Артета наступного літа залишить лондонський Арсенал щоб очолити каталонську Барселону на тлі відходу Хаві Ернандеса.

Мікель Артета прокоментував ці чутки в пресі, назвавши їх "абсолютним фейком".

"Це абсолютно фейкові новини. Я дуже розлючений на це. Я не піду з клубу влітку. Я не можу повірити тому, що прочитав учора.

Ви повинні бути обережнішими, коли говорите про проблеми, які впливають на людей. Я в потрібному місці, з потрібними людьми. У нас ще багато роботи", — заявив Мікель Артета під час прессконференції напередодні матчу з Ноттінгем Форест.

"It's totally untrue. I'm really upset about it" ❌



Mikel Arteta on reports in Spain that he will leave Arsenal at the end of the season 💬 pic.twitter.com/9MXpdccf4H — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2024

Крім того, іспанський фахівець висловився щодо продовження контракту з Арсеналом:

"Я не знаю. У мене міцні стосунки з керівництвом клубу. Все відбувається так, як повинно бути. Ми завжди усе робили таким чином і у нас усе виходило дуже добре".

Матч Ноттінгем Форест — Арсенал відбудеться у вівторок, 30 січня, о 21:30 за київським часом.