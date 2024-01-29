Іспанський фахівець очікувано не збирається залишати Арсенал наступного літа.
Мікель Артета, Getty Images
29 січня 2024, 16:20
Напередодні іспанське видання Diario Sport повідомило про те, що Мікель Артета наступного літа залишить лондонський Арсенал щоб очолити каталонську Барселону на тлі відходу Хаві Ернандеса.
Мікель Артета прокоментував ці чутки в пресі, назвавши їх "абсолютним фейком".
"Це абсолютно фейкові новини. Я дуже розлючений на це. Я не піду з клубу влітку. Я не можу повірити тому, що прочитав учора.
Ви повинні бути обережнішими, коли говорите про проблеми, які впливають на людей. Я в потрібному місці, з потрібними людьми. У нас ще багато роботи", — заявив Мікель Артета під час прессконференції напередодні матчу з Ноттінгем Форест.
Крім того, іспанський фахівець висловився щодо продовження контракту з Арсеналом:
"Я не знаю. У мене міцні стосунки з керівництвом клубу. Все відбувається так, як повинно бути. Ми завжди усе робили таким чином і у нас усе виходило дуже добре".
Матч Ноттінгем Форест — Арсенал відбудеться у вівторок, 30 січня, о 21:30 за київським часом.