Напередодні іспанське видання Diario Sport повідомило про те, що Мікель Артета наступного літа залишить лондонський Арсенал щоб очолити каталонську Барселону на тлі відходу Хаві Ернандеса.

Мікель Артета прокоментував ці чутки в пресі, назвавши їх "абсолютним фейком".

"Це абсолютно фейкові новини. Я дуже розлючений на це. Я не піду з клубу влітку. Я не можу повірити тому, що прочитав учора.

Ви повинні бути обережнішими, коли говорите про проблеми, які впливають на людей. Я в потрібному місці, з потрібними людьми. У нас ще багато роботи", — заявив Мікель Артета під час прессконференції напередодні матчу з Ноттінгем Форест.

