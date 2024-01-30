Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 29 січня 2024 року, 21:30.

Блекберн у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії на своєму полі здобув вольову перемогу над Рексемом із рахунком 4:1.

Гості відкрили рахунок на 19 хвилині зусиллями Енді Кеннона, але ще до перерви господарі поля відповіли трьома голами, які на свій рахунок записали Сем Галлахер та Семмі Смодіч, який оформив дубль.

У другому таймі Блекберн забив четвертий м'яч, автором якого став Сондрі Тронстад.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Блекберн — Рексем в 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Блекберн – Рексем 4:1

Голи: Смодіч, 32, 45+1, Галлахер, 34, Тронстад, 59 — Кеннон, 19.

Блекберн: Пірс, Вортон, Гаєм, Ренкін-Костелло (Атчесон, 83), Смодіч, Моран, Сігурдссон (Маркандай, 89), Тронстад, Гарретт (Аярі, 65), Долан (Крайзін, 65), Галлахер (Телалович, 65).

Рексем: Оконкво, О'Коннелл (Таннікліфф, 69), Тозер, Клеворт, МакКлейн, Еванс, Лі, Кеннон (Джонс, 69), Барнетт (Менді, 69), Долбі (Бікерстафф, 78), Маллін (Палмер, 78).

Попередження: Гарретт.