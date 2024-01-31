Англія

"Дачники" хочуть орендувати албанського форварда з правом викупу.

Нападник лондонського Челсі Армандо Броя до закриття зимового трансферного вікна може вирушити до іншого столичного клубу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Фулгем напередодні зранку зробив офіційну пропозицію "синім" щодо оренди 22-річного албанця з необов'язковим правом викупу за неназвану суму.

Зазначається, що днем раніше Челсі вже відхилив пропозицію Вулвергемптона щодо оренди Армандо.

Раніше повідомлялося, що "сині" готові продати Брою вже цієї зими, якщо отримають відповідну пропозицію. Серед зацікавлених клубів також називався Вест Гем.