Крістал Пелас хоче купити Максвела Корне до завершення трансферного вікна - повідомляє журналіст Майк Макграт

Наразі не було пропозиції до Вест Гема, що також орендував Калвіна Філліпса, але його конкурент у чемпіонаті Англії думає стосовно трансферу. 

Максвел Корне майже не грає у складі лондонського колективу, тому форвард може відправитися до іншого клубу. 

Цього сезону 27-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист. 