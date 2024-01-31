Англія

Гравець може відправитися до іншого англійського клубу.

Крістал Пелас хоче купити Максвела Корне до завершення трансферного вікна - повідомляє журналіст Майк Макграт.

Наразі не було пропозиції до Вест Гема, що також орендував Калвіна Філліпса, але його конкурент у чемпіонаті Англії думає стосовно трансферу.

Максвел Корне майже не грає у складі лондонського колективу, тому форвард може відправитися до іншого клубу.

Цього сезону 27-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист.