Гравець може відправитися до іншого англійського клубу.
Максвел Корне - Getty Images
31 січня 2024, 22:37
Крістал Пелас хоче купити Максвела Корне до завершення трансферного вікна - повідомляє журналіст Майк Макграт.
Наразі не було пропозиції до Вест Гема, що також орендував Калвіна Філліпса, але його конкурент у чемпіонаті Англії думає стосовно трансферу.
Максвел Корне майже не грає у складі лондонського колективу, тому форвард може відправитися до іншого клубу.
Цього сезону 27-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист.