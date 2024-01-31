Англія

Шотландський захисник продовжить кар'єру у Данії.

Захисник Ноттінгем Форест Скотт МакКенна підписав контракт із Копенгагеном, повідомляє прес-служба клубу АПЛ.

Орендну угоду з 27-річним шотландцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, Скотт став гравцем "лісників" у вересні 2020 року, перебравшись з Абердіна за 3,3 млн євро.

У першій половині сезону МакКенна провів шість матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест близький до підписання Рейни.