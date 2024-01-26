Англія

Англійський півзахисник продовжить кар'єру в лондонській команді.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті повідомив про оренду півзахисника Калвіна Філліпса у Вест Гем.

Відомо, що оренда розрахована до кінця поточного сезону, фінансові деталі угоди не розголошуються. Філліпс може дебютувати за команду у матчі проти Борнмуту, який відбудеться 1 лютого. У новому клубі півзахисник взяв 11 номер.

За інформацією The Athletic, Вест Гем візьме на себе всю зарплату футболіста і заплатить Ман Сіті за оренду. Право викупу в угоді не передбачено.

Контракт Філліпса з манкуніанцям розраховано до кінця 2028 року. У цьому сезоні він взяв участь у 10 матчах у всіх турнірах, відзначившись голом.